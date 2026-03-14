P’tit aparté sur les abeilles Onesse-Laharie
P’tit aparté sur les abeilles Onesse-Laharie vendredi 10 avril 2026.
P’tit aparté sur les abeilles
281 Rue des écoles Onesse-Laharie Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Les apicultrices et les apiculteurs amateurs et passionnés onessois vous rencontre lors d’ateliers de découverte sur les abeilles
Entrée libre
Les apicultrices et les apiculteurs amateurs et passionnés onessois vous rencontre lors d’ateliers de découverte sur les abeilles.
Entrée libre .
281 Rue des écoles Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 35 71 mediatheque-onesse@paysmorcenais.fr
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English : P’tit aparté sur les abeilles
Beekeepers and beekeepers from Onesse meet you at bee discovery workshops
Free admission
L’événement P’tit aparté sur les abeilles Onesse-Laharie a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Morcenx