P’tit aparté sur les abeilles

281 Rue des écoles Onesse-Laharie Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Les apicultrices et les apiculteurs amateurs et passionnés onessois vous rencontre lors d’ateliers de découverte sur les abeilles

Entrée libre

Les apicultrices et les apiculteurs amateurs et passionnés onessois vous rencontre lors d’ateliers de découverte sur les abeilles.

Entrée libre .

281 Rue des écoles Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 35 71 mediatheque-onesse@paysmorcenais.fr

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English : P’tit aparté sur les abeilles

Beekeepers and beekeepers from Onesse meet you at bee discovery workshops

Free admission

L’événement P’tit aparté sur les abeilles Onesse-Laharie a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Morcenx