P’tit atelier Cascades du Hérisson Maison des Cascades Menétrux-en-Joux

P’tit atelier Cascades du Hérisson

Maison des Cascades Lieu-dit Moulin du Val Menétrux-en-Joux Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-05-20 15:45:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-11 2026-04-15 2026-04-18 2026-04-22 2026-04-25 2026-04-29 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-06 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-20 2026-05-23 2026-05-27 2026-05-30

P’tit atelier à 15h à la Maison des Cascades, durée de 45min. Gratuit avec le Cascad’pass, sinon

2,00€

– Avril Tous les mercredis (8, 15, 22, 29) et samedis (11, 18, 25)

– Mai Tous les mercredis (6, 13, 20, 27) et samedis (2, 9, 16, 30)

– Juin Tous les mercredis (3, 10, 17, 24) et samedis (6, 13, 20, 27)

– Juillet & Août tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis.

– Septembre Les mercredis (2, 9, 16, 23, 30) et samedis (5, 12, 19, 26)

Les après-midi “créations ” aux Cascades. Accompagner de nos animateurs, venez faire parler votre sens artistique et réaliser des œuvres uniques où petits et grands s’amusent ensemble. L’aventure créative vous attend !

Sans réservation. .

Maison des Cascades Lieu-dit Moulin du Val Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 77 36

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English : P’tit atelier Cascades du Hérisson

L’événement P’tit atelier Cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE