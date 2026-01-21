P’tit bal gascon TARBES Tarbes
P’tit bal gascon TARBES Tarbes dimanche 22 février 2026.
P’tit bal gascon
TARBES Route de Bours Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 15:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Un après midi festif animé par les groupes de l’ETMT (Ecole Tarbaise de Musique et Traditions), V2V et Balensoirs.
Vente de crêpes et buvette
.
TARBES Route de Bours Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 52 48 91 58 etmt@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A festive afternoon featuring bands from ETMT (Ecole Tarbaise de Musique et Traditions), V2V and Balensoirs.
Pancake sales and refreshments
L’événement P’tit bal gascon Tarbes a été mis à jour le 2026-01-21 par OT de Tarbes|CDT65