P’tit bal gascon TARBES Tarbes

P’tit bal gascon

TARBES Route de Bours Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Un après midi festif animé par les groupes de l’ETMT (Ecole Tarbaise de Musique et Traditions), V2V et Balensoirs.

Vente de crêpes et buvette

.

TARBES Route de Bours Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 52 48 91 58 etmt@laposte.net

English :

A festive afternoon featuring bands from ETMT (Ecole Tarbaise de Musique et Traditions), V2V and Balensoirs.

Pancake sales and refreshments

