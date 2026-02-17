P’tit bal gascon TARBES Tarbes

P’tit bal gascon

TARBES Route de Bours Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-22

Un après midi festif animé par V2V, un groupe de l’Ecole Tarbaise de Musique et Traditions.

Buvette sur place

TARBES Route de Bours Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 17 45 45 21 etmt@laposte.net

English :

A festive afternoon entertained by V2V, a group from the Tarbaise School of Music and Traditions.

Refreshments on site

