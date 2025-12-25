P’tit ciné, Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Les bibliothécaires vous accueillent !

Très souvent, les films d’animations sont tirés de contes que l’on trouve sur les étagères de la bibliothèque.

Les bibliothécaires croisent extraits de film et lectures dans un moment de partage avec les enfants et leur font porter un regard nouveau sur ces histoires adaptées à l’écran.

– Mercredi 14 janvier | 14h30

– Mercredi 4 février | 14h30

– Mercredi 11 mars | 14h30

– Mercredi 8 avril | 14h30

– Mercredi 13 mai | 14h30

– Mercredi 10 juin | 14h30 Sur inscription à partir de 5 ans

On se fait une toile ? Le p’tit cinéma ouvre un livre… Pas besoin de pop corn, ouvrez juste vos yeux et vos oreilles !

gratuit Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans.

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr



