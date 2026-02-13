P’tit Ciné Citoyen : les mystères de la mémoire !, Cinéma L’Univers, Lille

P’tit Ciné Citoyen : les mystères de la mémoire ! Samedi 21 février, 10h00 Cinéma L’Univers Nord

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T10:00:00+01:00 – 2026-02-21T11:30:00+01:00

Fin : 2026-02-21T10:00:00+01:00 – 2026-02-21T11:30:00+01:00

Les P’tits Ciné Citoyens offrent aux enfants dès 6-7 ans des séances de cinéma adaptées à leur âge, autour de thématiques citoyennes variées. Elles sont suivies d’une animation ludique ou artistique en rapport avec la thématique abordée.

Peut-on décider de ce que l’on garde en mémoire ? Et notre mémoire, façonne-t-elle qui nous sommes ?

Ces films proposent un voyage tendre et poétique au cœur des souvenirs et des instants précieux. Ils invitent les enfants à explorer ce qui reste dans notre mémoire, à partager leurs propres traces du passé et à découvrir que chaque souvenir participe à la personne que nous devenons.

Au programme : Sélection de courts-métrages (45 min) + Atelier artistique (45 min)

⚠️ Important : La réservation d’un billet enfant n’inclut pas automatiquement l’accès à l’atelier. Pensez à sélectionner l’option correspondante lors de votre achat. Les places sont limitées pour l’atelier.

Cinéma L’Univers 16 rue Georges Danton, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f582b640-6d5f-4617-a646-39e7a8cc2c66 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/l-univers-cite/evenements/p-tit-cine-citoyen-les-mysteres-de-la-memoire-1 »}, {« type »: « email », « value »: « coordination@lunivers.org »}]

Séance cinéma jeune public au cinéma L’Univers