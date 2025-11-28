P’tit Concert | New Kids unplugged aux Abattoirs Les Abattoirs Cognac

P’tit Concert | New Kids unplugged aux Abattoirs

Les Abattoirs 33, rue des Gabariers Cognac Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-28 17:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Après 12 ans à sillonner la France avec leurs guitares électriques et à faire bouger les foules d’enfants et de parents, les New Kidz ont eu envie de proposer un spectacle plus intimiste.

English :

After 12 years of criss-crossing France with their electric guitars, thrilling crowds of children and parents alike, the New Kidz wanted to put on a more intimate show.

German :

Nach 12 Jahren, in denen die New Kidz mit ihren elektrischen Gitarren durch Frankreich gereist sind und die Massen an Kindern und Eltern zum Toben gebracht haben, hatten sie Lust, eine intimere Show zu bieten.

Italiano :

Dopo 12 anni trascorsi ad attraversare la Francia con le loro chitarre elettriche, entusiasmando folle di bambini e genitori, i New Kidz volevano mettere in scena uno spettacolo più intimo.

Espanol :

Después de 12 años recorriendo Francia con sus guitarras eléctricas, entusiasmando a multitudes de niños y padres, los New Kidz querían ofrecer un espectáculo más íntimo.

