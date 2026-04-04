Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

P’tit-déj bio et bon, Centre socioculturel Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray

P’tit-déj bio et bon, Centre socioculturel Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray

P’tit-déj bio et bon, Centre socioculturel Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray samedi 4 avril 2026.

Lieu : Centre socioculturel Georges-Déziré

Adresse : 271 rue de Paris, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Ville : 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 4 avril 2026

Fin : samedi 4 avril 2026

P’tit-déj bio et bon Samedi 4 avril, 09h00 Centre socioculturel Georges-Déziré Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-04T09:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-04T09:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Centre socioculturel Georges-Déziré 271 rue de Paris, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 02 76 90 »}]
Un petit-déjeuner bio pour bien commencer la journée. Festival Éléments Terre

À voir aussi à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime)