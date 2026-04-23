Plufur

P’tit dej’ bio et visite des Vergers du Trégor

Guibel Bihan Plufur Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 13:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Rendez-vous aux Vergers du Trégor, chez Sylvain Toullec.

Au programme petit-déjeuner bio et local à la ferme, visite du verger et animations gratuites pour petits & grands.

Réservation du petit-déjeuner conseillée .

Guibel Bihan Plufur 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 75 65

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English :

L’événement P’tit dej’ bio et visite des Vergers du Trégor Plufur a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose