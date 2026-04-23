P’tit dej’ bio et visite des Vergers du Trégor Plufur
P’tit dej’ bio et visite des Vergers du Trégor Plufur dimanche 31 mai 2026.
Plufur
P’tit dej’ bio et visite des Vergers du Trégor
Guibel Bihan Plufur Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 13:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Rendez-vous aux Vergers du Trégor, chez Sylvain Toullec.
Au programme petit-déjeuner bio et local à la ferme, visite du verger et animations gratuites pour petits & grands.
Réservation du petit-déjeuner conseillée .
Guibel Bihan Plufur 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 74 75 65
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English :
L’événement P’tit dej’ bio et visite des Vergers du Trégor Plufur a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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