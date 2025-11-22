P’tit Déj Coup de de coeur Destination Japon Pont-Croix
Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix Finistère
Musiques, films, séries, BD, romans, actuels ou non, venez partager vos coups de cœur ! Pendant une heure et demie, nous parlerons des œuvres qui nous ont fait voyager au Japon, autour d’une tasse de thé ou de café et de petits cadeaux. .
Médiathèque Jeanne Nabert Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 70 45 53
