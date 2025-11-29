P’tit déj débat La charge mentale du proche aidant Moulin Peyre Mouriès

P’tit déj débat La charge mentale du proche aidant

Samedi 29 novembre 2025 de 9h30 à 12h. Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Participez à un p’tit déj débat au Moulin Peyre à Mouriès, samedi 29 novembre de 9h30 à 12h !

Organisé par l’association Symposium

Lieu Moulin Peyre, Salle des arts plastiques



Nouveau p’tit déj débat sur le thème La charge mentale du proche aidant

Les aidants ! On parle de plus en plus de la santé mentale. Mais ces aidants sont souvent oubliés.

Ils sont pourtant le pilier central qui fait fonctionner le quotidien d’un proche touché par la maladie ou un accident, dans l’accompagnement d’une personne vieillissante ou en soins palliatifs… Ils sont des proches, ils sont des professionnels.

Mais comment oser parler de ce sujet sans se sentir coupable de ne plus pouvoir, comment évoquer la surcharge mentale et le trop plein ; il est important de partager sur ce rôle endossé parfois malgré soi.

Est-ce une obligation, une preuve d’amour ?

Quand devient-on aidant ? Pour qui ?



Le P’tit Déj Débat est une rencontre mensuelle ouverte à tous pour échanger en toute convivialité et avec bienveillance autour de sujets du quotidien.

Animé par Symposium, association de thérapeutes.

Ouvert à toutes et tous.



Inscription en ligne sur le site Helloasso ou par mail auprès de l’association .

Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 89 05 98 symposium.alpilles@gmail.com

English :

Join us for a breakfast debate at Moulin Peyre in Mouriès on Saturday, 29 November from 9:30 a.m. to 12 p.m.!

German :

Nehmen Sie am Samstag, den 29. November, von 9:30 bis 12:00 Uhr an einer Frühstücksdebatte im Moulin Peyre in Mouriès teil!

Italiano :

Unitevi a noi per una colazione di discussione al Moulin Peyre di Mouriès sabato 29 novembre dalle 9.30 alle 12.00!

Espanol :

Únase a nosotros en un desayuno-debate en el Moulin Peyre de Mouriès el sábado 29 de noviembre de 9.30 a 12.00 horas

