P’tit déj débat La liste de nos envies Moulin Peyre Mouriès 21 juin 2025 09:30

Bouches-du-Rhône

P’tit déj débat La liste de nos envies Samedi 21 juin 2025 le samedi à partir de 9h30. Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-06-21 09:30:00

Participez à un p’tit déj débat au Moulin Peyre à Mouriès, samedi 21 juin à partir de 9h30 !

Organisé par l’association Symposium

Lieu Moulin Peyre, Salle des arts plastiques



Nouveau p’tit déj débat sur le thème La liste de nos envies.

Avant la pause estivale, c’est le moment de faire le bilan des rencontres de l’année et de récolter les envies de sujets, d’animation et d’échanges des participants pour la rentrée en septembre. Venez nombreux pour construire avec nous la nouvelle saison des P’tit déj débats.



Le P’tit Déj Débat est une rencontre mensuelle ouverte à tous pour échanger en toute convivialité et avec bienveillance autour de sujets du quotidien.

Animé par Symposium, association de thérapeutes.

Ouvert à toutes et tous.



Inscription en ligne sur le site Helloasso ou par mail auprès de l’association .

Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 89 05 98 symposium.alpilles@gmail.com

English :

Join us for a breakfast debate at the Moulin Peyre in Mouriès on Saturday 21 june from 9.30am!

German :

Nehmen Sie am Samstag, den 21. Juni ab 9:30 Uhr an einer Frühstücksdebatte in der Moulin Peyre in Mouriès teil!

Italiano :

Unitevi a noi per una colazione di discussione al Moulin Peyre di Mouriès sabato 21 giugno dalle 9.30!

Espanol :

Únase a nosotros en un desayuno-debate en el Moulin Peyre de Mouriès el sábado 21 de junio a partir de las 9.30 horas

