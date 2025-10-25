P’tit déj débat Le bonheur, une obligation sociétale ? Moulin Peyre Mouriès

Participez à un p’tit déj débat au Moulin Peyre à Mouriès, samedi 25 octobre de 9h30 à 12h !

Organisé par l’association Symposium

Lieu Moulin Peyre, Salle des arts plastiques



Nouveau p’tit déj débat sur le thème Le bonheur, une obligation sociétale ?

Devons nous être heureux à tout prix ? Faut-il afficher un bonheur virtuel ?



Le P’tit Déj Débat est une rencontre mensuelle ouverte à tous pour échanger en toute convivialité et avec bienveillance autour de sujets du quotidien.

Animé par Symposium, association de thérapeutes.

Ouvert à toutes et tous.



Inscription en ligne sur le site Helloasso ou par mail auprès de l’association .

Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us for a breakfast debate at the Moulin Peyre in Mouriès on Saturday, 25 October, from 9.30am to 12pm!

German :

Nehmen Sie am Samstag, 25. Oktober, von 9:30 bis 12:00 Uhr an einer Frühstücksdebatte in der Moulin Peyre in Mouriès teil!

Italiano :

Unitevi a noi per una colazione di discussione al Moulin Peyre di Mouriès sabato 25 ottobre dalle 9.30 alle 12.00!

Espanol :

Únase a nosotros en un desayuno-debate en el Moulin Peyre de Mouriès el sábado 25 de octubre de 9.30 a 12.00 horas

