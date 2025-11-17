P’TIT DEJ DES PARENTS Gignac
P’TIT DEJ DES PARENTS Gignac lundi 17 novembre 2025.
P’TIT DEJ DES PARENTS
Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-17
fin : 2025-11-17
Date(s) :
2025-11-17
Les pleurs, comment faire ?
Animé par Sivan, de l’association Les Mains Sages
Futurs parents, jeunes parents jusqu’à 1 an, venez échanger autour de l’enfance
Les pleurs, comment faire ?
Animé par Sivan, de l’association Les Mains Sages
Futurs parents, jeunes parents jusqu’à 1 an, venez échanger autour de l’enfance .
Gignac 34150 Hérault Occitanie famille@mescladis-gignac.fr
English :
How to deal with crying?
Hosted by Sivan, from the association Les Mains Sages
Parents-to-be, young parents up to 1 year old, come and talk about childhood
German :
Weinen was tun?
Moderiert von Sivan vom Verein Les Mains Sages
Werdende Eltern, junge Eltern bis zu einem Jahr, tauschen Sie sich rund um die Kindheit aus
Italiano :
Come si affronta il pianto?
Condotto da Sivan, dell’associazione Les Mains Sages
I futuri genitori, i giovani genitori fino a 1 anno di età, vengono a parlare di infanzia
Espanol :
¿Cómo afrontar el llanto?
A cargo de Sivan, de la asociación Les Mains Sages
Futuros padres, padres jóvenes de hasta 1 año, vengan a hablar de la infancia
L’événement P’TIT DEJ DES PARENTS Gignac a été mis à jour le 2025-11-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT