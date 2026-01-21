P’tit déj en folie Uza
P’tit déj en folie Uza samedi 7 février 2026.
P’tit déj en folie
Salle des bruyères Uza Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Découverte en musique des œuvres phares de l’exposition autour d’un petit déjeuner dans le cadre de la Micro-Folie Musiques du monde .
Tout public.
Sur inscription au 06 85 68 90 09.
Gratuit.
Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et de nombreux extraits de concerts, des instruments à découvrir et des œuvres qui célèbrent la musique.
Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).
Horaires du Musée Numérique en accès libre
Mercredi et jeudi 10h-12h 14h-17h
Vendredi et samedi 10h-13h .
Salle des bruyères Uza 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : P’tit déj en folie
L’événement P’tit déj en folie Uza a été mis à jour le 2026-01-19 par Côte Landes Nature Tourisme