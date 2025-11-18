P’tit déj inspirant Entrepreneurs dans la ville Marseille 1er Arrondissement

P’tit déj inspirant

Mardi 18 novembre 2025 de 8h30 à 10h. Entrepreneurs dans la ville 24 rue lulli Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Cet événement gratuit s’adresse à tous ceux qui ont envie de faire le plein d’inspiration autour d’un petit déjeuner convivial. NetworkingAdultes

Pour cette première édition, nous accueillerons Chloé Leenders, fondatrice du podcast Audace, animatrice radio et responsable Innovation & Développement chez One XPerience. Elle viendra partager son parcours et expliquer comment un simple acte d’audace a transformé son projet.

Vous trouverez en pièce jointe l’affiche de l’événement avec le QR code d’inscription. .

Entrepreneurs dans la ville 24 rue lulli Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This free event is for anyone who wants to get inspired over a convivial breakfast. Networking

German :

Diese kostenlose Veranstaltung richtet sich an alle, die Lust haben, sich bei einem gemütlichen Frühstück inspirieren zu lassen. Networking

Italiano :

Questo evento gratuito è rivolto a tutti coloro che vogliono ispirarsi durante una colazione amichevole. Collegamento in rete

Espanol :

Este acto gratuito está dirigido a todos los que deseen inspirarse durante un desayuno amistoso. Red de contactos

