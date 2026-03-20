P’tit déj littéraire Luc-la-Primaube
P’tit déj littéraire Luc-la-Primaube samedi 11 avril 2026.
P’tit déj littéraire
2 place du ségala Luc-la-Primaube Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Partages de coups de cœurs entre lecteurs et bibliothécaires.
Venez partager vos coups de cœurs de l’été ! Un moment de convivialité pour parler de livres entre lecteurs et bibliothécaires.
Une animation adulte gratuite et ouverte à tous sur inscription. .
2 place du ségala Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 99 67 mediatheque@luc-la-primaube.fr
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L’événement P’tit déj littéraire Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)