P’tit déj littéraire

2 place du ségala Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Partages de coups de cœurs entre lecteurs et bibliothécaires.

Venez partager vos coups de cœurs de l’été ! Un moment de convivialité pour parler de livres entre lecteurs et bibliothécaires.

Une animation adulte gratuite et ouverte à tous sur inscription. .

2 place du ségala Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 99 67 mediatheque@luc-la-primaube.fr

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L’événement P’tit déj littéraire Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)