P’TIT DEJ LITTERAIRE PREMIERS ROMANS Médiathèque Le Grand Nord Mayenne

P’TIT DEJ LITTERAIRE PREMIERS ROMANS

Médiathèque Le Grand Nord 396 Rue Volney Mayenne Mayenne

Début : 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Autour d’un petit-déjeuner gourmand, venez découvrr les titres de Premiers Romans sélectionnés par l’association Lecture en Tête.

Renseignements et inscriptions au 02 43 11 19 71 .

Médiathèque Le Grand Nord 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71

English :

Over a gourmet breakfast, come and discover the Premiers Romans titles selected by the Lecture en Tête association.

German :

Entdecken Sie bei einem Schlemmerfrühstück die vom Verein Lecture en Tête ausgewählten Titel von Premiers Romans.

Italiano :

Durante una deliziosa colazione, venite a scoprire i titoli di primo romanzo selezionati dall’associazione Lecture en Tête.

Espanol :

Durante un delicioso desayuno, venga a descubrir los títulos de Primera Novela seleccionados por la asociación Lecture en Tête.

