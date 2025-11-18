P’TIT DEJ LITTERAIRE PREMIERS ROMANS Rue de l’école Mayenne
Autour d’un petit-déjeuner gourmand, venez découvrr les titres de Premiers Romans sélectionnés par l’association Lecture en Tête.
Gratuit
Renseignements et inscriptions au 02 43 11 19 71 .
Rue de l’école Bibliothèque de Saint-Georges-Buttavent Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71
Over a gourmet breakfast, come and discover the Premiers Romans titles selected by the Lecture en Tête association.
Entdecken Sie bei einem Schlemmerfrühstück die vom Verein Lecture en Tête ausgewählten Titel von Premiers Romans.
Durante una deliziosa colazione, venite a scoprire i titoli di primo romanzo selezionati dall’associazione Lecture en Tête.
Durante un delicioso desayuno, venga a descubrir los títulos de Primera Novela seleccionados por la asociación Lecture en Tête.
