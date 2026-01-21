P’TIT DEJ LITTERAIRE PREMIERS ROMANS Mayenne
P’TIT DEJ LITTERAIRE PREMIERS ROMANS Mayenne samedi 14 février 2026.
P’TIT DEJ LITTERAIRE PREMIERS ROMANS
396 Rue Volney Mayenne Mayenne
Début : 2026-02-14 10:30:00
RDV le 14 février à partir de 10h30 pour un p’tit déj littéraire premiers romans
C’est l’heure du petit-déjeuner, alors venez dévorer les titres des Premiers Romans sélectionnés par l’association Lecture en Tête et partager un moment convivial. .
396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire mediatheque@mayennecommunaute.fr
Meet us on February 14 at 10:30 a.m. for a literary breakfast of first novels
