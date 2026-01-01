P’TIT DEJ’ LITTERAIRE Rue de l’école Saint-Georges-Buttavent

P’TIT DEJ’ LITTERAIRE

Rue de l’école Bibilothèque de St Georges Buttavent Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Début : 2026-01-31 10:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Autour d’un café bien chaud, décorez les titres des Premiers Romans !

C’est l’heure du petit-déjeuner, alors venez dévorer les titres des Premiers Romans sélectionnés par l’association Lecture en Tête et partager un moment convivial.

Sans inscription. .

Rue de l’école Bibilothèque de St Georges Buttavent Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81

English :

Over a hot cup of coffee, decorate the titles of First Novels!

