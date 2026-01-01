P’TIT DEJ’ LITTERAIRE Rue de l’école Saint-Georges-Buttavent
Rue de l'école Bibilothèque de St Georges Buttavent Saint-Georges-Buttavent Mayenne
Début : 2026-01-31 10:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Autour d’un café bien chaud, décorez les titres des Premiers Romans !
C’est l’heure du petit-déjeuner, alors venez dévorer les titres des Premiers Romans sélectionnés par l’association Lecture en Tête et partager un moment convivial.
Sans inscription. .
Rue de l'école Bibilothèque de St Georges Buttavent Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81
Over a hot cup of coffee, decorate the titles of First Novels!
