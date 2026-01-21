P’TIT DEJ LITTERAIRE SEPCIAL REFLETS DE CINEMA

396 Rue Volney Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

RDV le 14 mars pour un p’tit déj littéraire spécial reflets du cinéma

A la fois violoniste et romancière, Leonor de Récondo retrace dans son dernier roman son parcours pour obtenir la nationalité franco-espagnole et rend aux disparus leur voix. Autour d’un p’tit déj convivial, Leonor de Récondo partagera ses influences, ses passions, et son travail d’écriture .

396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on March 14 for a special literary breakfast reflecting the cinema

L’événement P’TIT DEJ LITTERAIRE SEPCIAL REFLETS DE CINEMA Mayenne a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Mayenne Co