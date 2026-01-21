P’TIT DEJ LITTERAIRE SEPCIAL REFLETS DE CINEMA Mayenne
P’TIT DEJ LITTERAIRE SEPCIAL REFLETS DE CINEMA Mayenne samedi 14 mars 2026.
P’TIT DEJ LITTERAIRE SEPCIAL REFLETS DE CINEMA
396 Rue Volney Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
RDV le 14 mars pour un p’tit déj littéraire spécial reflets du cinéma
A la fois violoniste et romancière, Leonor de Récondo retrace dans son dernier roman son parcours pour obtenir la nationalité franco-espagnole et rend aux disparus leur voix. Autour d’un p’tit déj convivial, Leonor de Récondo partagera ses influences, ses passions, et son travail d’écriture .
396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on March 14 for a special literary breakfast reflecting the cinema
L’événement P’TIT DEJ LITTERAIRE SEPCIAL REFLETS DE CINEMA Mayenne a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Mayenne Co