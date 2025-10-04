P’tit-déj manga Médiathèque Loudéac
P’tit-déj manga Médiathèque Loudéac samedi 4 octobre 2025.
P’tit-déj manga Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Côtes-d’Armor
A partir de 11 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00
Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00
Les mordus de mangas sont invités à venir discuter de leurs derniers coups de coeur et découvrir les nouveautés de la médiathèque.
À partir de 11 ans
Médiathèque 66 rue de Cadélac 22600 Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne 02.96.28.16.13 https://mediatheque.ville-loudeac.fr/ Parking gratuit
Les mordus de mangas sont invités à venir discuter de leurs derniers coups de coeur et découvrir les nouveautés de la médiathèque.
Pixabay