P’tit dèj manga Médiathèque Marin Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët

Médiathèque Marin Marie 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Début : 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
2026-02-14
La médiathèque Marin-Marie de Saint-Hilaire-du-Harcouët propose une animation pour découvrir et échanger sur les nouveautés autour dans la catégorie Manga. La thématique de ce 14 février est le manga Shojo. Animation gratuit et accessible pour les adolescents et adultes à partir de 10 ans. Réservation conseillée. .
Médiathèque Marin Marie 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 50 75 20 mediatheque.marinmarie@msm-normandie.fr
