P’tit déj’ parentalité les disputes Collectif Parentalité

Pôle Petite enfance Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le Collectif Parentalité de Millau vous propose un nouveau P’tit Déj’ Parentalité à destination des parents le Samedi 4 avril 2026 de 9h à 11h30

Thème Les disputes animé par Brigitte Cassette

Les disputes, c’est indispensable pour grandir (même pour les grands !) mais certains apprentissages peuvent aider à les canaliser !

Une garde des enfants est proposée en parallèle du p’tit déj’

Lieu Pôle Petite Enfance 16 rue Mathieu Prévôt à Millau

Inscription obligatoire pour l’atelier et la garde des enfants !

PLACES LIMITÉES – GRATUIT

Merci de vous inscrire en précisant vos noms, prénoms, âge des enfants et coordonnées au 05.65.60.89.89 ou sur collectifparentalite.millau@orange.fr .

Pôle Petite enfance Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 89 89 collectifparentalite.millau@orange.fr

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English :

L’événement P’tit déj’ parentalité les disputes Collectif Parentalité Millau a été mis à jour le 2026-03-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)