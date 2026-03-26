P’tit déj’ parentalité les disputes Collectif Parentalité Millau

P'tit déj' parentalité les disputes Collectif Parentalité Pôle Petite enfance Millau 2026-04-04

P’tit déj’ parentalité les disputes Collectif Parentalité Millau samedi 4 avril 2026.

P’tit déj’ parentalité les disputes Collectif Parentalité

Pôle Petite enfance Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

Le Collectif Parentalité de Millau vous propose un nouveau P’tit Déj’ Parentalité à destination des parents le Samedi 4 avril 2026 de 9h à 11h30  

Thème   Les disputes  animé par Brigitte Cassette

Les disputes, c’est indispensable pour grandir (même pour les grands !) mais certains apprentissages peuvent aider à les canaliser !

Une garde des enfants est proposée en parallèle du p’tit déj’

Lieu   Pôle Petite Enfance 16 rue Mathieu Prévôt à Millau
Inscription obligatoire pour l’atelier et la garde des enfants !

PLACES LIMITÉES  –  GRATUIT

  Merci de vous inscrire en précisant vos noms, prénoms, âge des enfants et coordonnées au 05.65.60.89.89 ou sur collectifparentalite.millau@orange.fr   .

Pôle Petite enfance Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 89 89  collectifparentalite.millau@orange.fr

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English :

L’événement P’tit déj’ parentalité les disputes Collectif Parentalité Millau a été mis à jour le 2026-03-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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