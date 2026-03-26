P’tit déj’ parentalité les disputes Collectif Parentalité Millau
P’tit déj’ parentalité les disputes Collectif Parentalité Millau samedi 4 avril 2026.
P’tit déj’ parentalité les disputes Collectif Parentalité
Pôle Petite enfance Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Le Collectif Parentalité de Millau vous propose un nouveau P’tit Déj’ Parentalité à destination des parents le Samedi 4 avril 2026 de 9h à 11h30
Thème Les disputes animé par Brigitte Cassette
Les disputes, c’est indispensable pour grandir (même pour les grands !) mais certains apprentissages peuvent aider à les canaliser !
Une garde des enfants est proposée en parallèle du p’tit déj’
Lieu Pôle Petite Enfance 16 rue Mathieu Prévôt à Millau
Inscription obligatoire pour l’atelier et la garde des enfants !
PLACES LIMITÉES – GRATUIT
Merci de vous inscrire en précisant vos noms, prénoms, âge des enfants et coordonnées au 05.65.60.89.89 ou sur collectifparentalite.millau@orange.fr .
Pôle Petite enfance Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 89 89 collectifparentalite.millau@orange.fr
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English :
L’événement P’tit déj’ parentalité les disputes Collectif Parentalité Millau a été mis à jour le 2026-03-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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