P’tit déj parentalité Millau

Samedi 2025-10-11

Le Collectif Parentalité de Millau vous propose un nouveau p’tit déj’ parentalité à destination des parents d’enfants de 0 à 7ans, le samedi 11 octobre 2025 de 9h à 11h30.

Thème : Le sommeil de nos enfants animé par Claire Besombes

Maman je n’arrive pas dormir !! , Mon fils ne fait toujours pas ses nuits , La sieste est toujours problématique , Il pleure tous les soirs, je n’en peux plus! … et encore de nombreuses problématiques et questionnements à aborder lors de cet atelier afin de se rassurer, rechercher et trouver des pistes de solutions, en parler avec d’autres parents et avec une professionnelle qui vous apportera quelques outils.

Lieu : Pôle Petite Enfance 16 rue Mathieu Prévôt à Millau

Une garde des enfants est proposée en parallèle du p’tit déj’ par des professionnelles.



Inscription obligatoire – PLACES LIMITÉES – GRATUIT



Merci de vous inscrire en précisant vos noms, prénoms, âge des enfants (si vous souhaitez les faire garder) et coordonnées au 05.65.60.89.89 ou sur collectifparentalite.millau@orange.fr .

Pôle Petite enfance Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 89 89 collectifparentalite.millau@orange.fr

