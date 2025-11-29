P’tit déj parentalité Millau

P’tit déj parentalité

Le Collectif Parentalité de Millau vous propose deux nouveaux p’tits déj’ parentalité à destination des parents le Samedi 29 novembre 2025 de 9h à 11h30 (thème au choix)

– La frustration, ce n’est drôle pour personne animé par Brigitte Cassette

ou

– Comment positionner mon autorité en conservant le lien avec mon ado ? animé par Léa Baltus

Une garde des enfants est proposée en parallèle des p’tits déj’.

Lieu Pôle Petite Enfance 16 rue Mathieu Prévôt à Millau

Inscription obligatoire pour les p’tits déj’ et la garde des enfants jusqu’au jeudi 27 novembre 2025.

PLACES LIMITÉES – GRATUIT



Merci de vous inscrire en précisant le thème, vos noms, prénoms, âge des enfants et coordonnées au 05.65.60.89.89 ou sur collectifparentalite.millau@orange.fr .

Pôle Petite enfance Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 89 89 collectifparentalite.millau@orange.fr

