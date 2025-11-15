P’tit déj philo : (Bienheureuse ?) solitude Médiathèque Marcel Arland Langres

P’tit déj philo : (Bienheureuse ?) solitude Médiathèque Marcel Arland Langres samedi 15 novembre 2025.

P’tit déj philo : (Bienheureuse ?) solitude Samedi 15 novembre, 09h30 Médiathèque Marcel Arland Haute-Marne

Entrée libre, sur inscription, public ados-adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T09:30:00 – 2025-11-15T10:30:00

Fin : 2025-11-15T09:30:00 – 2025-11-15T10:30:00

A la médiathèque, l’heure est à la philo. 50 minutes pour prendre de la hauteur par rapport à l’actualité et explorer grâce à Frédéric Pineau, professeur de philosophie, une notion « dans l’air du temps ». Qu’ont à dire les penseurs d’hier et d’aujourd’hui sur les thèmes qui agitent notre société ? Pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.

Médiathèque Marcel Arland Rue Cardinal de la Luzerne 52200 LANGRES Langres 52200 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 87 63 00 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.arland@langres.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheques-langres.fr »}]

Un café fumant, des viennoiseries toutes chaudes…