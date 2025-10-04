P’tit déj pour bébés lecteurs Médiathèque Samuel Beckett Guérande

P’tit déj pour bébés lecteurs Médiathèque Samuel Beckett Guérande samedi 4 octobre 2025.

P’tit déj pour bébés lecteurs

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:30:00

fin : 2025-10-04 11:30:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-11-12

Et si on vous lisait une histoire ? Un moment gourmand de lectures avec votre bout d’chou.

De 0 à 4 ans. .

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement P’tit déj pour bébés lecteurs Guérande a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT44