P’tit déj’ rentrée littéraire Bibliothèque l’Aqueduc Chaumes-en-Retz

P’tit déj’ rentrée littéraire Bibliothèque l’Aqueduc Chaumes-en-Retz samedi 4 octobre 2025.

P’tit déj’ rentrée littéraire Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque l’Aqueduc Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

A l’occasion des « biblis en folie », journées nationales dédiées aux bibliothèques, nous vous présentons nos coups de cœur de la rentrée littéraire. Autour d’un café et de quelques viennoiseries, venez découvrir vos prochaines lectures !

Bibliothèque l’Aqueduc 5 rue des écoliers 44320 Chaumes en Retz Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire 07 64 61 84 32 https://bibliotheques.chaumesenretz.fr https://www.facebook.com/bibliothequesdechaumesenretz [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/les-romans-de-la-rentree1 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheques@chaumesenretz.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0764618432 »}]

A l’occasion des « biblis en folie », journées nationales dédiées aux bibliothèques, nous vous présentons nos coups de cœur de la rentrée littéraire. Autour d’un café et de quelques viennoiseries, !…

Annabelle Donvito