P’tit déjeuner : À chaque mode de vie son mode de déplacement ! Écopôle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-16 08:30 – 10:00

Gratuit : oui Gratuit. Sur inscription. Gratuit. Sur inscription : https://framaforms.org/inscription-ptit-dej-enjeux-mobilite-16-dec-1763634619 Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

P’tit déjeuner : À chaque mode de vie son mode de déplacement !Abandonner sa voiture c’est plus facile à dire qu’à faire ! Le choix de nos modes de déplacements dépendent de nos modes de vie qui eux même sont contraints par les horaires, l’école, le travail, les loisirs, les infrastructures, la sécurité… Vous avez envie d’utiliser moins votre voiture et vous souhaitez en parler ? Écopôle vous propose d’en échanger avec des professionnels de la mobilité autour d’un petit déjeuner convivial le mardi 16 décembre de 8h30 à 10h, à Écopôle (31 rue Louis Joxe à Nantes). Gratuit. Sur inscription. Au programme- Introduction autour des enjeux et limites des questions de mobilité- Présentation de quelques solutions par des professionnel.les (membres du réseau de l’environnement) : Citiz pour l’autopartage, Provélo Ouest pour la remise en selle, Vélocampus pour l’accès et la réparation de vélo et Les boites à vélo pour des solutions cyclables adaptés.- Ouverture et retours d’expérience- Temps d’échanges entre les participant.es

Écopôle Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 54 54 http://www.ecopole.com 0240485454 https://framaforms.org/inscription-ptit-dej-enjeux-mobilite-16-dec-1763634619