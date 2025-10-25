P’tit déjeuner à la ferme Coutenson Bas-en-Basset

P’tit déjeuner à la ferme

Coutenson 17 route des Bois Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : 2025-10-25

Début : 2025-10-25 08:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

P’tit déjeuner à la chèvrerie des P’tits Lou. Pour les lèves tôt! Venez faire la traite du matin et enchaîner sur un petit déjeuner au lait, fromages, café… Un moment convivial et sympathique à partager. Réservation obligatoire au 06 84 73 47 74

Coutenson 17 route des Bois Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 47 74

English :

Breakfast at the P’tits Lou goat farm. For early risers! Come and do the morning milking, followed by a breakfast of milk, cheese and coffee… It’s a convivial moment to share. Reservations required: 06 84 73 47 74

German :

Frühstück in der Chèvrerie des P’tits Lou. Für Frühaufsteher! Melken Sie morgens und genießen Sie anschließend ein Frühstück mit Milch, Käse und Kaffee… Ein geselliger und sympathischer Moment zum Teilen. Reservierung erforderlich unter 06 84 73 47 74

Italiano :

Colazione alla fattoria delle capre P’tits Lou. Per i più mattinieri! Venite a fare la mungitura mattutina, seguita da una colazione a base di latte, formaggio e caffè… È un ottimo momento di condivisione. Prenotazione obbligatoria al numero 06 84 73 47 74

Espanol :

Desayuno en la granja de cabras P’tits Lou. ¡Para los madrugadores! Ven a hacer el ordeño matutino, seguido de un desayuno con leche, queso y café… Es un buen momento para compartir. Imprescindible reservar en el 06 84 73 47 74

