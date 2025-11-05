P’tit déjeuner numérique Espace Polyvalent des PTT Tarnac
Nous vous proposons de venir petit déjeuner avec nous, chaque 1er mercredi du mois de 9h30 à 12h.
Venez partager vos questions et petits tracas informatiques autour d’un café et d’un croissant.
Vous rencontrez un problème informatique, vous souhaitez être accompagné dans la prise en main de votre machine, vous aimeriez apprendre à maîtriser un peu mieux votre boite mail ou être aidé dans une démarche?
Pour être aidant ou pour être aidé, ce rendez-vous est le vôtre !
Ouvert à toutes et à tous. Petit déjeuner offert par l’asso PTT .
Espace Polyvalent des PTT 1 avenue Aristide Briand Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 91 01 42 ptt-diffusion@framalistes.org
