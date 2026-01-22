P’tit déjeuner numérique Espace Polyvalent des PTT Tarnac

P’tit déjeuner numérique

Espace Polyvalent des PTT 1 avenue Aristide Briand Tarnac Corrèze

P'tit déjeuner numérique

Nous vous proposons de venir petit déjeuner avec nous, chaque 1er mercredi du mois de 9h30 à 12h.

Venez partager vos questions et petits tracas informatiques autour d’un café et d’un croissant.

Vous rencontrez un problème informatique, vous souhaitez être accompagné dans la prise en main de votre machine, vous aimeriez apprendre à maîtriser un peu mieux votre boite mail ou être aidé dans une démarche?

Pour être aidant ou pour être aidé, ce rendez-vous est le vôtre !

Ouvert à toutes et à tous. Petit déjeuner offert par l’asso PTT .

