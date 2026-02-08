P’tit déjeuner philo sur l’égalité femmes-hommes

Le Fort 2 rue de Normandie Mons-en-Barœul Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 11:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Lors de cette journée autour des féminismes, libérons la parole sur les questions d’égalité des genres. Pour les enfants, à partir de 7 ans, la bibliothèque vous propose de débattre autour d’un p’tit déjeuner philo sur l’égalité femmes-hommes avec l’animatrice d’ateliers Audrey Coppin.

De 10h à 11h pour les 7-9 ans

De 11h30 à 12h30 pour les 10-13 ans

Lors de cette journée autour des féminismes, libérons la parole sur les questions d’égalité des genres. Pour les enfants, à partir de 7 ans, la bibliothèque vous propose de débattre autour d’un p’tit déjeuner philo sur l’égalité femmes-hommes avec l’animatrice d’ateliers Audrey Coppin.

De 10h à 11h pour les 7-9 ans

De 11h30 à 12h30 pour les 10-13 ans .

Le Fort 2 rue de Normandie Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 11 11 bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On this day of feminism, let’s get the word out on gender equality issues. For children aged 7 and over, the library invites you to join workshop leader Audrey Coppin for a philosophical breakfast debate on gender equality.

10 a.m. to 11 a.m. for 7-9 year-olds

11:30 a.m. to 12:30 p.m. for 10-13 year-olds

L’événement P’tit déjeuner philo sur l’égalité femmes-hommes Mons-en-Barœul a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme