P’tit Jean le géant Lavoir Moderne Parisien Paris

Découvrez “P’tit Jean le géant”, un spectacle poignant à partir de 13 ans.

« Je viens d’un pays qui n’existe plus. Ce pays, c’est la Yougoslavie. » P’tit Jean le Géant est un ancien général-criminel de guerre qui a fui son pays et qui a fait le choix de vivre comme un anonyme. Le voilà à Aubervilliers, en dehors de la vie tumultueuse de Paris. Écouté par Brahim, le géant, il va prendre la posture d’un citoyen du monde pour s’affranchir de son passé. Pourtant, la lutte ne fait que s’intensifier entre sa vie antérieure et intérieure. Les horreurs qu’il a commises lui restent en travers de la gorge. Dévasté, il n’arrive ni à les digérer ni à les vomir. Les fantômes le hantent.

Dans son périple initiatique, la légende de P’tit Jean le géant viendra flouter la ligne entre réel et imaginaire. Les femmes y occupent une place importante. Elles sont les témoins de notre société et portent le poids des remords, des souvenirs. Ces femmes battantes, sont le symbole d’un combat toujours d’actualité ; celui de faire front ensemble dans la bataille vers la liberté, même dans l’adversité.

Simon Pitaqaj raconte l’héritage de nos ancêtres, la guerre, la violence, le génocide qui est ancré dans notre peau, dans notre mémoire. Nous sommes conscients, nous luttons contre, mais nous sommes incapables de nous débarrasser de cette mémoire. Notre regard est tourné à la fois vers le passé et le futur. Cela fait de nous des hommes et femmes en transit. Incapables d’agir. Le futur est-il pour celui qui ose sortir de ce transit ?

Ecriture, adaptation et mise en scène Simon Pitaqaj

Jeu Brahim Ahmadouche, Sabrina Bus, Jeanne Guillon Verne, Lula Paris, Simon Pitaqaj

Du mercredi 14 janvier 2026 au dimanche 18 janvier 2026 :

dimanche

de 17h00 à 18h15

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h15

payant

Tarif plein | 22€

Tarif réduit | Étudiant·e, bénéficiaire d’allocations chômage, habitant·e du 18e, + de 65 ans | 15€

Tarif – de 26 ans | 10€

Tarif de groupe | À partir de 10 personnes | 10€

Pour bénéficier des tarifs réduits, vous devez impérativement présenter un justificatif valide.

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris