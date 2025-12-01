P’tit Marché à la Ludore Ferme Auberge de la Ludore Aboncourt-Gesincourt

P’tit Marché à la Ludore

Ferme Auberge de la Ludore 5 Rue des Nouveaux Aboncourt-Gesincourt Haute-Saône

Début : 2025-12-20 09:00:00

fin : 2025-12-20 16:00:00

2025-12-20

Le P’tit Marché de Jussey se déplace dans la cour de la ferme auberge de la Ludore avec d’autres artisans et producteurs locaux. Retrouvez sur place

– La Ferme auberge la Ludore

– La Fleurizelle

– Le Fournil de la Modestine

– Le Jardin d’Hélène

– Le verger Bio de Fouchécourt

– L’élevage Russy

– Le miel et les joueurs d’Hugues Gaillot

– Le Lieu des Loups

– La Brasserie Redoutey

– Les Délices Buissonniers

– La ferme des Cramaillots

– Jean de Velas

– L’Escargot de Vincent et Elise

– Les 3 Mulets

– Les vergers de mamie Cocotte

– Le Sauvage

– Vincent Cheviet

– Sans soucis

– Entre hier et Aujourd’hui

– Empreintes d’ici et d’ailleurs

– Boutique du Commerce Equitable

– Ursula Trusch

– Yûco

Buvette et restauration sur place. Choucroute et charcuterie sur réservation. .

+33 3 84 68 71 28 laludore@wanadoo.fr

