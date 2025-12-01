P’tit Marché à la Ludore Ferme Auberge de la Ludore Aboncourt-Gesincourt
P’tit Marché à la Ludore Ferme Auberge de la Ludore Aboncourt-Gesincourt samedi 20 décembre 2025.
P’tit Marché à la Ludore
Ferme Auberge de la Ludore 5 Rue des Nouveaux Aboncourt-Gesincourt Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 09:00:00
fin : 2025-12-20 16:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Le P’tit Marché de Jussey se déplace dans la cour de la ferme auberge de la Ludore avec d’autres artisans et producteurs locaux. Retrouvez sur place
– La Ferme auberge la Ludore
– La Fleurizelle
– Le Fournil de la Modestine
– Le Jardin d’Hélène
– Le verger Bio de Fouchécourt
– L’élevage Russy
– Le miel et les joueurs d’Hugues Gaillot
– Le Lieu des Loups
– La Brasserie Redoutey
– Les Délices Buissonniers
– La ferme des Cramaillots
– Jean de Velas
– L’Escargot de Vincent et Elise
– Les 3 Mulets
– Les vergers de mamie Cocotte
– Le Sauvage
– Vincent Cheviet
– Sans soucis
– Entre hier et Aujourd’hui
– Empreintes d’ici et d’ailleurs
– Boutique du Commerce Equitable
– Ursula Trusch
– Yûco
Buvette et restauration sur place. Choucroute et charcuterie sur réservation. .
Ferme Auberge de la Ludore 5 Rue des Nouveaux Aboncourt-Gesincourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 71 28 laludore@wanadoo.fr
English : P’tit Marché à la Ludore
L’événement P’tit Marché à la Ludore Aboncourt-Gesincourt a été mis à jour le 2025-12-03 par JUSSEY TOURISME