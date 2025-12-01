P’tit Marché à la Ludore Ferme Auberge de la Ludore Aboncourt-Gesincourt

Ferme Auberge de la Ludore 5 Rue des Nouveaux Aboncourt-Gesincourt Haute-Saône

Début : 2025-12-20 09:00:00
fin : 2025-12-20 16:00:00

2025-12-20

Le P’tit Marché de Jussey se déplace dans la cour de la ferme auberge de la Ludore avec d’autres artisans et producteurs locaux. Retrouvez sur place

– La Ferme auberge la Ludore
– La Fleurizelle
– Le Fournil de la Modestine
– Le Jardin d’Hélène
– Le verger Bio de Fouchécourt
– L’élevage Russy
– Le miel et les joueurs d’Hugues Gaillot
– Le Lieu des Loups
– La Brasserie Redoutey
– Les Délices Buissonniers
– La ferme des Cramaillots
– Jean de Velas
– L’Escargot de Vincent et Elise
– Les 3 Mulets
– Les vergers de mamie Cocotte
– Le Sauvage
– Vincent Cheviet
– Sans soucis
– Entre hier et Aujourd’hui
– Empreintes d’ici et d’ailleurs
– Boutique du Commerce Equitable
– Ursula Trusch
– Yûco

Buvette et restauration sur place. Choucroute et charcuterie sur réservation.   .

Ferme Auberge de la Ludore 5 Rue des Nouveaux Aboncourt-Gesincourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 71 28  laludore@wanadoo.fr

