P’tit marché aux plants et aux graines sauvages Saint-Victurnien

P’tit marché aux plants et aux graines sauvages Saint-Victurnien dimanche 19 octobre 2025.

P’tit marché aux plants et aux graines sauvages

Esplanade Perrière l’église Saint-Victurnien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Venez flâner au P’tit marché aux plants et graines sauvages à Saint-Victurnien que vous propose l’association Elantifique ! Toute la matinée, l’esplanade derrière l’église se transforme en un petit coin de nature où diversité rime avec convivialité. Découvrez une belle sélection de plants — figuier, romarin, violette, laurier noble — et repartez avec des mélanges de graines locales, comestibles ou médicinales, à semer chez vous pour favoriser la biodiversité.

L’occasion parfaite pour échanger, apprendre et cultiver le goût du vivant dans une ambiance simple et chaleureuse. Participation financière libre, parce que la nature se partage avant tout.

Réservation www.elantifique.org ou bien par mail. .

Esplanade Perrière l’église Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine elantifique@gmail.com

English : P’tit marché aux plants et aux graines sauvages

German : P’tit marché aux plants et aux graines sauvages

Italiano :

Espanol :

L’événement P’tit marché aux plants et aux graines sauvages Saint-Victurnien a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Porte Océane du Limousin