P'tit marché d'été

Vers la maison des chasseurs et le centre équestre Equivie
Menglon
lundi 14 juillet 2025

803 Route de Die
Menglon
Drôme

Lundi 2025-07-14 18:00:00

2025-08-18 21:00:00

2025-07-14

Marché de producteurs locaux, et ou bio, artisans, restauration et boissons à emporter ou à consommer sur place. Musique.

803 Route de Die
Menglon 26410
Drôme
Auvergne-Rhône-Alpes
+33 6 09 28 46 89
lcdp2m@gmail.com

Market featuring local and organic producers, craftspeople, catering and drinks to take away or eat in. Live music.

Markt mit lokalen und und/oder Bio-Produzenten, Handwerkern, Speisen und Getränken zum Mitnehmen oder Verzehr an Ort und Stelle. Musik.

Mercato agricolo locale e biologico, artigiani, cibo e bevande da asporto o da consumare. Musica dal vivo.

Mercado de agricultores locales y ecológicos, artesanos, comida y bebida para llevar o comer en casa. Música en directo.

