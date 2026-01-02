P’tit Marché hebdomadaire de Jussey Rue Gambetta Jussey
P'tit Marché hebdomadaire de Jussey vendredi 30 janvier 2026.
P’tit Marché hebdomadaire de Jussey
Rue Gambetta Place des Anges Jussey Haute-Saône
Il se tient tous les vendredis (à quelques rares exceptions dues chaque année au décalage des jours férié) de 16h30 à 18h30 dans l’artère principale de Jussey, la rue Gambetta. Vous y trouverez tout ce dont vous pourriez avoir besoin en produits locaux mais aussi BIO ! .
Rue Gambetta Place des Anges Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 11 49 contact@mairie-jussey.fr
