P’tit Marché hebdomadaire de Jussey Rue Gambetta Jussey

P’tit Marché hebdomadaire de Jussey

Rue Gambetta Place des Anges Jussey Haute-Saône

Il se tient tous les vendredis (à quelques rares exceptions dues chaque année au décalage des jours férié) de 16h30 à 18h30 dans l’artère principale de Jussey, la rue Gambetta. Vous y trouverez tout ce dont vous pourriez avoir besoin en produits locaux mais aussi BIO ! .

English : P’tit Marché hebdomadaire de Jussey

