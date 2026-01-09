P’tit moment musical Nérac
P’tit moment musical Nérac samedi 7 février 2026.
Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Un doux moment de découverte pour les tout-petits, mêlant lectures d’albums et accompagnement musical. Animé par Marie-Edda, en partenariat avec l’École de Musique et de Danse d’Albret Communauté, cet instant invite les jeunes enfants à écouter, ressentir et s’émerveiller au rythme des histoires et des sons.
30 min 0-3 ans.
Sur réservation uniquement. .
Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 adulte@ville-nerac.fr
