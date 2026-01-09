P’tit moment musical Nérac

P’tit moment musical

Un doux moment de découverte pour les tout-petits, mêlant lectures d’albums et accompagnement musical. Animé par Marie-Edda, en partenariat avec l’École de Musique et de Danse d’Albret Communauté, cet instant invite les jeunes enfants à écouter, ressentir et s’émerveiller au rythme des histoires et des sons.

30 min 0-3 ans.

Sur réservation uniquement. .

