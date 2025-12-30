P’TIT OURS L’ANTRE MAGIQUE Paris

P’TIT OURS Début : 2026-04-19 à 14:30. Tarif : – euros.

P’TIT OURSavec Christian GambinSpectacle plein de tendresse transportant les jeunes enfants dans le monde enchanté d’un petit ours brun, qui découvrira le secret de comment on grandit ! Des marionnettes, un clown, une fée, un magicien et un gros ours vous feront partager ce joli conte musical et poétique, parsemé d’effets magiques, de danse, rires, chansons et ballons sculptés. Avec participation des enfants pour la plus grande joie des petits et de leurs parents. Un ballon magique sera offert à chaque enfant.de 18 mois à 5 ansDurée : 45 minutes

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ANTRE MAGIQUE 50, Rue Saint Georges 75009 Paris 75