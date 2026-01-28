PTIT PLOU Les Angles
PTIT PLOU Les Angles mardi 17 février 2026.
PTIT PLOU
Avenue de Mont Louis Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 17:30:00
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Spectacle pour enfant à la salle Angléo
Chou-fleur est un duo artistique composé de Pierre et Camille mélangeant art et musique.
Ptit Plou est leur première création s’adressant au tout petits dès 2 ans.
A partager en famille
Gratuit…
.
Avenue de Mont Louis Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Children’s show at Angléo Hall
Chou-fleur is an artistic duo made up of Pierre and Camille, who combine art and music.
Ptit Plou is their first creation for toddlers aged 2 and over.
To share with the whole family
Free admission…
L’événement PTIT PLOU Les Angles a été mis à jour le 2026-01-28 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION