PTIT PLOU Les Angles

PTIT PLOU

Avenue de Mont Louis Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-17 17:30:00

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Spectacle pour enfant à la salle Angléo

Chou-fleur est un duo artistique composé de Pierre et Camille mélangeant art et musique.

Ptit Plou est leur première création s’adressant au tout petits dès 2 ans.

A partager en famille

Gratuit…

Avenue de Mont Louis Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

English :

Children’s show at Angléo Hall

Chou-fleur is an artistic duo made up of Pierre and Camille, who combine art and music.

Ptit Plou is their first creation for toddlers aged 2 and over.

To share with the whole family

Free admission…

