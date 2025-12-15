P’tit poilu, le blues du Yeti par la Cie de la Bouilloire Auditorium Ambarès-et-Lagrave

P’tit poilu, le blues du Yeti par la Cie de la Bouilloire Samedi 24 janvier 2026, 15h00, 16h00 Auditorium Gironde

Gratuit, sur inscription

Début : 2026-01-24T15:00:00+01:00 – 2026-01-24T15:45:00+01:00

Fin : 2026-01-24T16:00:00+01:00 – 2026-01-24T16:45:00+01:00

Parce que l’union fait la force, le Syndicat Intercommunal à VOcation Culturelle (SIVOC) regroupe 7 communes de la Presqu’ile : Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Bassens, Carbon-Blanc, St-Loubès, St Louis de Montferrand et St Vincent de Paul. Son objectif est de proposer des actions culturelles afin de faire découvrir des œuvres et des artistes tout en favorisant les échanges et le lien social. Après les contes en 2025, le SIVOC vous propose en 2026 de participer au festival « Presqu’ile en Zik » qui mettra, comme son nom l’indique, la musique à l’honneur. Concerts, lectures musicales, spectacles pour petits et grands, plusieurs univers musicaux seront représentés sur les différentes communes avant la journée finale du 28 février, à Carbon Blanc.

Petit Poilu est un héros sans paroles, mais avec un sacré talent pour l’aventure ! Curieux, optimiste et toujours prêt à foncer tête la première, il embarque les tout-petits dans des péripéties extraordinaires où il défie les idées reçues et découvre le monde avec malice. Mais cette fois, surprise ! Lors de ce BD-concert, ce ne sont pas les mots qui guideront son histoire… mais la musique live. Une expérience unique et sans paroles, mais pleine d’émotions.

Auditorium : Pl. de la République, 33440 Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Concert BD concert tout public