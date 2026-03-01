P’tit Train de la Haute Somme Printemps du Département

58 route de Roye La Neuville-lès-Bray Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 13:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Dans le cadre du Printemps du Département organisé par le Conseil Départemental de la Somme, notre atelier sera ouvert exceptionnellement dimanche 29 mars de 13h à 18h pour des visites guidées. Vous pourrez découvrir le travail de nos bénévoles et les projets en cours.

Rendez-vous de 13h à 18h. L’atelier se trouve à 200 m du musée, vous pourrez vous stationner sur le parking du musée.

Comptez environ 30 à 45 minutes pour la visite. A noter que seul l’atelier sera ouvert, le musée, la buvette, la boutique et les sanitaires ne seront pas accessibles.

Sans réservation.

58 route de Roye La Neuville-lès-Bray 80340 Somme Hauts-de-France +33 3 22 76 14 60

English :

As part of the Printemps du Département event organized by the Conseil Départemental de la Somme, our workshop will be exceptionally open on Sunday March 29 from 1pm to 6pm for guided tours. You can discover the work of our volunteers and current projects.

Visits from 1pm to 6pm. The workshop is 200 m from the museum, with parking available in the museum parking lot.

Allow 30-45 minutes for the visit. Please note that only the workshop will be open; the museum, refreshment area, store and sanitary facilities will not be accessible.

No reservation required.

L’événement P’tit Train de la Haute Somme Printemps du Département La Neuville-lès-Bray a été mis à jour le 2026-03-05 par OT D’AMIENS