P’tit train touristique Douai

P’tit train touristique Douai samedi 19 juillet 2025.

P’tit train touristique

1 Place d’Armes Douai Nord

Tarif : 5

5

Tarif unique

Date : 2025-07-19 à 2025-08-30

Début : 2025-07-19

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-07-19

En famille ou entre amis, accordez-vous une balade commentée, prenez le temps d’admirer les belles façades, découvrez l’histoire des monuments, le rôle de la Scarpe…

Vous voyagerez en toute sécurité et confort, accompagnés d’un chauffeur qualifié.

Train de 54 places.

1 Place d’Armes Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79

English :

With family or friends, enjoy a guided tour, take time to admire the beautiful facades, discover the history of the monuments, the role of the Scarpe?

You’ll travel in complete safety and comfort, accompanied by a qualified driver.

54-seat train.

German :

Nehmen Sie sich die Zeit, die schönen Fassaden zu bewundern, die Geschichte der Denkmäler zu entdecken und die Rolle der Scarpe zu erforschen

Sie reisen sicher und bequem mit einem qualifizierten Fahrer.

Zug mit 54 Sitzplätzen.

Italiano :

Con la famiglia o gli amici, godetevi una visita guidata, prendetevi il tempo per ammirare le splendide facciate, scoprire la storia dei monumenti, il ruolo delle Scarpe?

Viaggiate in totale sicurezza e comfort, accompagnati da un autista qualificato.

Treno da 54 posti.

Espanol :

En familia o entre amigos, disfrute de una visita guiada, tómese su tiempo para admirar las bellas fachadas, descubrir la historia de los monumentos, el papel de los Scarpe?

Viaje con total seguridad y comodidad, acompañado por un conductor cualificado.

Tren de 54 plazas.

L’événement P’tit train touristique Douai a été mis à jour le 2025-07-15 par SIM Hauts-de-France Office de tourisme du Douaisis