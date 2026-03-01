P’Tit Yogi Au Musée Bourges
P’Tit Yogi Au Musée Bourges samedi 28 mars 2026.
P’Tit Yogi Au Musée
13 Rue Edouard Branly Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:30:00
fin : 2026-03-28 11:45:00
Date(s) :
2026-03-28
Une séance de yoga ludique pour les enfants, au cœur des œuvres de Maurice Estève.
Le musée Estève propose P’tit yogi au musée , une activité d’éveil sensoriel et corporel pour les enfants de 2 à 6 ans. Au milieu des tableaux de Maurice Estève, les participants découvrent le yoga à travers des exercices adaptés, favorisant la détente, la concentration et l’exploration du corps. Cette expérience originale invite à un moment de calme et de connexion à l’art, dans un cadre inspirant. Les enfants sont invités à apporter leur propre tapis. Gratuit sur inscription. .
13 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 patrimoine@ville-bourges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A playful yoga session for children, at the heart of Maurice Estève’s works.
L’événement P’Tit Yogi Au Musée Bourges a été mis à jour le 2026-03-17 par OT BOURGES