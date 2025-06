P’tite bulle détente Amma assis et Réflexologie Plantaire Bretteville-sur-Ay 5 juillet 2025 14:30

Manche

P’tite bulle détente Amma assis et Réflexologie Plantaire Bretteville-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 14:30:00

fin : 2025-07-05 18:30:00

Date(s) :

2025-07-05

Une bulle itinérante pour découvrir deux massages bien-être :

Amma Assis (habillé, sur chaise) pour libérer les tensions du dos, des épaules et du cou et la Réfléxologie Plantaire Chinoise pour rééquilibrer l’énergie et favoriser la détente en profondeur.

Durée 15/20 mn Possibilité de venir en cabinet en cas de pluie –

Participation libre et consciente :

La p’tite bulle détente

à partir de 12 € (tarif habituel 20 €)

Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 6 83 08 00 20 lenesley.karine@outlook.fr

English : P’tite bulle détente Amma assis et Réflexologie Plantaire

A travelling bubble to discover two wellness massages:

Amma Assis (clothed, on a chair) to release tension in the back, shoulders and neck, and Chinese Plantar Reflexology to rebalance energy and promote deep relaxation.

Duration: 15/20 min. Possibility of coming to the practice in case of rain

Free, conscious participation:

La p?tite bulle détente :

from 12 ? (usual price 20 ?)

German :

Eine fahrende Blase, um zwei Wellness-Massagen zu entdecken:

Amma Assisi (bekleidet, auf einem Stuhl), um Verspannungen im Rücken-, Schulter- und Nackenbereich zu lösen, und Chinesische Fußreflexzonenmassage, um das Energiegleichgewicht wiederherzustellen und die Tiefenentspannung zu fördern.

Dauer 15/20 Min. Möglichkeit, bei Regen in die Praxis zu kommen –

Freie und bewusste Teilnahme :

La p?tite bulle détente (Die kleine Entspannungsblase) :

ab 12 ? (üblicher Tarif 20 ?)

Italiano :

Una bolla itinerante per scoprire due massaggi benessere:

Amma Assis (vestito, su sedia) per sciogliere le tensioni di schiena, spalle e collo, e Riflessologia plantare cinese per riequilibrare l’energia e favorire un profondo rilassamento.

Durata 15/20 minuti Possibilità di arrivare alla pratica in caso di pioggia

Partecipazione libera e consapevole:

La p?tite bulle détente :

da ? 12 (prezzo abituale ? 20)

Espanol :

Una burbuja viajera para descubrir dos masajes de bienestar:

Amma Assis (vestido, en una silla) para liberar las tensiones de la espalda, los hombros y el cuello, y Reflexología Plantar China para reequilibrar la energía y favorecer una relajación profunda.

Duración 15/20 min Posibilidad de acudir a la consulta en caso de lluvia

Participación libre y consciente:

La p?tite bulle détente :

a partir de 12€ (precio habitual 20€)

