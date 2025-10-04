P’tite conf’ – “Eric Tabarly : l’homme, le marin” par François Jousselin Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

Ploerinois et administrateur de l’Association Eric Tabarly, François Jousselin présente la vie du grand navigateur, ses choix pour la conception de ses bateaux (analyse du parcours, de la jauge, innovations, matériaux…) ainsi que le film documentaire de Dominique Pipat Tabarly, un homme, des bateaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-04T12:00:00.000+02:00

https://www.billetweb.fr/ptite-conf-eric-tabarly-lhomme-le-marin

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan