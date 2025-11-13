P’tite conf’ : la psychogénéalogie par Noëlle Dorso Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 13 décembre, 11h00 Gratuit – Réservation sur www.ploeren.bzh

Installée à Vannes, certifiée analyste transgénérationnelle par l’école Généapsy, Noëlle Dorso vous invite à découvrir la psychogénéalogie, une approche qui éclaire les liens familiaux et leurs transmissions inconscientes. Une exploration vivante pour mieux comprendre son histoire et son parcours de vie.

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan